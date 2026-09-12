На деловой обед в Москве Уиткофф и Кушнер приехали "ради союза с РФ" Эксперт: в Москве Уиткофф и Кушнер "налаживали отношения" с РФ

Москва12 сен Вести.Трехчасовой деловой обед Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера и российскими представителями, прошедший в ресторане на Трубной площади, не принес результатов по украинскому урегулированию.

Это объясняется тем, что целью американцев на переговорах было не решение данного вопроса, заявил ИС "Вести" заслуженный профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

На переговорах стремились понять, при каких условиях можно "наладить хорошие отношения между РФ и США", указал он.

Китай, а не Россия - реальный, равный по силе и опасный соперник США. РФ остается великой державой, это все признают и, полагаю, именно поэтому США придают такое большое значение войне на Украине. Причина, по которой президент [США Дональд] Трамп заинтересован в том, чтобы остановить или завершить войну на Украине и наладить хорошие отношения между РФ и США заключается в том, что он понимает: РФ - великая держава, и для США было бы разумнее быть в союзе с РФ против Китая или, по крайней мере, добиться нейтралитета РФ, чем создавать ситуацию, когда мы фактически толкаем русских в объятия китайцев … Из-за нашей неразумной политики в отношении Украины, мы сами подтолкнули русских в объятия китайцев сказал Миршаймер

Деловой обед прошел перед кремлевскими переговорами. Эмиссары приехали на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.