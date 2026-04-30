Москва30 апр Вести.Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа поручил проработать вопрос о развитии цветоводства в этом регионе.

Совещание прошло в четверг, 30 апреля, в Минеральных Водах.

Просил бы глав регионов совместно с Минсельхозом и Минэкономразвития проработать вопрос развития цветоводства на Северном Кавказе и применить весь инструментарий, который есть для поддержки этого направления сказал Мишустин

Для Северного Кавказа, как отметил российский премьер, цветоводство пока является довольно новым направлением, в то время как аграрный сектор — одна из главных отраслей края. Мишустин также отметил, что, учитывая климат и качество земли на Северном Кавказе, цветоводство представляет собой очень перспективное направление.