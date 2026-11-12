Москва12 ноя Вести.Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав оргкомитета празднования 700-летия основания Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря. Такое распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов, передает РИА Новости.

Во исполнение указа президента РФ от 4 августа 2026 г​​​. Nº 549 "О праздновании 700-летия основания Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря" образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 700-летия основания Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря и утвердить его состав говорится в тексте документа

Как уточняется, сопредседателями комитета назначены вице-премьер Татьяна Голикова и управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Григорий. Ответственным секретарем назначена статс-секретарь - заместитель министра культуры Жанна Алексеева.

В оргкомитет также вошли губернатор Костромской области Сергей Ситников, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, представители федеральных ведомств, Русской православной церкви и научного сообщества.

Ипатьевский монастырь основан в XIII веке. По одной из версий его создали выходцы из Великого Новгорода. Существует и легенда о татарском мурзе Чете, который принял крещение после явления Богородицы на месте впадения реки Костромы в Волгу.