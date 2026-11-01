Митрополит Павел: в Африке очень многие люди не слышали о Христе, о Боге

Митрополит Павел рассказал, почему церковь решила обратить внимание на Африку Митрополит Павел: в Африке очень многие люди не слышали о Христе, о Боге

Москва1 ноя Вести.Миссия РПЦ направлена в Африку с целью просвещения ее жителей о Боге и православной вере. Об этом ИС "Вести" заявил митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.

Он отметил, что очень многие африканцы не только принимают крещение, но и священный сан.

Нам важен каждый человек. Не только Африка. Нам важен каждый человек и в России, и за пределами России. Но поскольку мы поняли, что в Африке люди не слышали очень многие о Христе, о Боге, и поэтому наша миссия направлена туда. Они не только принимают крещение. Очень многие принимают и священный сан. И поэтому, знаете, вот сегодня очень важно, что среди пастырей местные жители. Священники местные. Вот это очень здорово поделился митрополит

Ранее матушка Матрона (Абигейл Джепчирчир), переехавшая в Россию из Кении по приглашению Патриаршего экзархата Африки, рассказала, что узнала свое новое имя только во время пострига в монахини. До него она не читала житие Матроны Московской, поэтому выбор имени стал для нее полной неожиданностью.