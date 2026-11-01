Москва1 ноя Вести.Вероучение в Африке строится на двух заповедях: "Возлюби Господа Бога твоего" и "Возлюби ближнего твоего, как самого себя", а сама миссионерская деятельность представителей РПЦ направлена на то, чтобы как можно большее число местных жителей "узнало о Боге". Об этом ИС "Вести" заявил митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.

Вы знаете, совсем недавно Русская Православная Церковь, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Священный Синод приняли очень важное решение, направив в Африку Патриаршего Экзарха. И вот там сейчас митрополит Константин возглавляет нашу Русскую Православную Церковь. Сегодня мы обратили свои взоры на Африку. И поняли, что там непочатый край для миссионерской работы. Поэтому владыка Константин занимается просвещением людей, призывает их к Христу, к Богу. И это очень важно, чтобы люди восприняли слова Евангелия, учение Христа Спасителя – это заповеди поделился митрополит

И эти заповеди начинаются так... "Возлюби Господа Бога твоего" и вторая заповедь: "Возлюби ближнего твоего, как самого себя". Поэтому все наше делание миссионерское зиждется на этих двух заповедях, чтобы люди и в Африке услышали о Боге резюмировал он

Ранее в РПЦ отметили рост молодежи среди верующих. По словам председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Ставропольской митрополии РПЦ, митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, в церквях стало появляться гораздо больше молодых людей.