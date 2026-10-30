В Севастополе легковушка провалилась в яму с нечистотами

Mitsubishi засосало под землю в Севастополе В Севастополе легковушка провалилась в яму с нечистотами

Москва30 окт Вести.В Севастополе легковой автомобиль Mitsubishi провалился под землю и оказался затоплен канализационными водами, сообщает Mash на волне.

Вчера вечером хозяйка неосмотрительно припарковала там свою Mitsubishi, и машину буквально засосало под землю пишет паблик

По словам местных жителей, в этом месте произошел разлом, а под ним находятся ливневая канализация и яма для сбора нечистот. Всю ночь там собиралась дождевая вода. Затопило также подвал соседнего дома.

Как рассказал директор управляющей компании, отвечающей за участок, канализационная труба в этом месте треснула, нечистоты подмыли грунт, он не выдержал веса автомобиля и обвалился.

Сейчас коммунальщики расчищают участок, снимают плитку и убирают мусор. После этого начнут откачивать воду.