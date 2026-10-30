Автомобиль угодил в большую яму в асфальте на улице Фучика в Петербурге

На улице Фучика в Санкт-Петербурге легковушка провалилась в дыру в асфальте Автомобиль угодил в большую яму в асфальте на улице Фучика в Петербурге

Москва30 окт Вести.В Санкт-Петербурге на улице Фучика автомобиль провалился в огромную яму в асфальте. Об этом сообщило издание 78.RU.

Машина провалилась в огромную дыру в асфальте на Фучика в Петербурге говорится в публикации

Инцидент произошел недалеко от стройки жилого комплекса "Нигилист. Очевидица рассказала, что, подъезжая, увидела на месте машину МЧС. Пострадавших, по ее словам, нет - сработали подушки безопасности.

Женщина предположила, что водитель не справился с управлением или торопился проехать на светофор, и машину занесло.

Водитель подтвердил, что у машины что-то случилось с тормозами. Выбрался он через заднюю дверь, а подняться ему помог прохожий.