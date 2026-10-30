Москва30 октВести.В Санкт-Петербурге на улице Фучика автомобиль провалился в огромную яму в асфальте. Об этом сообщило издание 78.RU.
Машина провалилась в огромную дыру в асфальте на Фучика в Петербургеговорится в публикации
Инцидент произошел недалеко от стройки жилого комплекса "Нигилист. Очевидица рассказала, что, подъезжая, увидела на месте машину МЧС. Пострадавших, по ее словам, нет - сработали подушки безопасности.
Женщина предположила, что водитель не справился с управлением или торопился проехать на светофор, и машину занесло.
Водитель подтвердил, что у машины что-то случилось с тормозами. Выбрался он через заднюю дверь, а подняться ему помог прохожий.