Многие родители в ЛНР поддержали заочный формат обучения в регионе Минобрнауки ЛНР сообщил, что многие родители поддержали заочный формат обучения

Москва8 сен Вести.В новом учебном году многие учебные заведения Луганской Народной Республики будут проводить обучение дистанционно – это решение поддержали родители учеников. Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщил министр образования и науки ЛНР Евгений Мирошниченко.

По словам Мирошниченко, в этом году власти решили подойти к вопросу формата обучения каждого учебного заведения индивидуально.

В прошлом году, конечно, у нас была Северодонецкая агломерация – за исключением Северодонецка, это Лисичанск, Рубежное, Кременная, Сватово, Троицкое, – они проходили в очно-заочном режиме с применением дистанционных технологий. По факту, заочная форма обучения была. Сейчас мы видим динамику, что многие родители в муниципалитетах все-таки изъявили желание, чтобы образовательный процесс был в заочной форме сообщил Мирошниченко

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что все образовательные учреждения, которые открыли свои двери 1 сентября, будут находиться под охраной специализированных предприятий.