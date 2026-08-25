Пасечник: с 1 сентября детсады, школы и колледжи в ЛНР будут работать очно

С 1 сентября детские сады, школы и колледжи в ЛНР будут работать в очном режиме Пасечник: с 1 сентября детсады, школы и колледжи в ЛНР будут работать очно

Москва25 авг Вести.С 1 сентября детские сады, школы и колледжи в ЛНР будут работать в очном режиме. Об этом заявил глава Луганской Народной Республике после заседания Штаба обороны региона с силовыми структурами.

С 1 сентября детские сады, школы и колледжи региона будут работать в очном режиме … Все образовательные учреждения, которые откроют свои двери, будут под охраной специализированных предприятий. Продолжим следить за обстановкой и при необходимости будем принимать дополнительные меры безопасности написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Отмечается, что окончательный выбор формата обучения для ребенка — очно или очно-заочно — остается за родителями. Для этого необходимо написать заявление на имя директора образовательной организации.