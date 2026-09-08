Москва8 сенВести.Качество образования учащихся в Горловке в Донецкой Народной Республике с переходом на дистанционный режим обучения не снизилось. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявила начальник управления образования администрации городского округа Горловка Мария Полубан.
Снизился ли уровень качества знаний? Нет. Уровень качества знаний не снижен абсолютно. И оценочные мероприятия, которые мы проводим, они подтверждают то, что уровень знаний ребят не снижаетсязаявила Полубан
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что 1 сентября в Донецкой Народной Республике прошло достаточно спокойно, 90% школ в ДНР заработали в очном формате.