В администрации Горловки сообщили, что дистант не снизил уровень образования

В администрации Горловки заявили, что дистант не снизил уровень образования В администрации Горловки сообщили, что дистант не снизил уровень образования

Москва8 сен Вести.Качество образования учащихся в Горловке в Донецкой Народной Республике с переходом на дистанционный режим обучения не снизилось. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявила начальник управления образования администрации городского округа Горловка Мария Полубан.

Снизился ли уровень качества знаний? Нет. Уровень качества знаний не снижен абсолютно. И оценочные мероприятия, которые мы проводим, они подтверждают то, что уровень знаний ребят не снижается заявила Полубан

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что 1 сентября в Донецкой Народной Республике прошло достаточно спокойно, 90% школ в ДНР заработали в очном формате.