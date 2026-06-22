МО Литвы: стартовал конкурс на создание дрона-перехватчика за 3 млн евро

МО Литвы объявило о конкурсе на создание дрона-перехватчика за 3 млн евро МО Литвы: стартовал конкурс на создание дрона-перехватчика за 3 млн евро

Москва22 июн Вести.Конкурс на создание за 3 млн евро беспилотника, который будет использоваться для перехвата, объявлен в Литве. Об этом заявили в Минобороны страны.

Уточняется, что осуществление проекта предусматривает два этапа.

До 10 июля агентство оборонных ресурсов ожидает заявки желающих участвовать в проекте, на реализацию которого выделяется 3 млн евро отмечается на сайте ведомства

Подчеркивается, что для участия в первом этапе будут отобраны три участника, которым предстоит изготовить прототип перехватчика. Второй этап подразумевает приобретение опытной партии данной техники.

Ранее в Минобороны Литвы подтвердили планы страны перебросить 5 тысяч немецких военнослужащих в страну.