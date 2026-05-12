МО РФ: армия Украины за сутки совершила 859 обстрелов позиций ВС РФ МО РФ: армия Украины за сутки совершила 859 обстрелов позиций ВС РФ

Москва12 мая Вести.За минувшие сутки Вооруженные силы Украины совершили 859 обстрелов позиций российских войск с применением реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, украинские подразделения также предприняли пять попыток атак и нанесли 5825 ударов с использованием беспилотных летательных аппаратов.

В Минобороны подчеркнули, что российские военные зеркально реагировали на действия украинской стороны, в частности вели огонь по позициям РСЗО, артиллерии и минометов, а также поразили пункты управления и места запуска беспилотников.