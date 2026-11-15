"Мои пчелы – мои скакуны": Корчевников подарил Газманову пасеку Корчевников подарил Газманову пасеку "Мои пчелы – мои скакуны" под Тверью

Москва15 ноя Вести.Телеведущий Борис Корчевников подарил народному артисту России, певцу Олегу Газманову на 75-летие пасеку в Тверской области. Свой подарок он презентовал во время интервью для ИС "Вести".

В подаренной коробке лежали баночки меда и табличка с названием пасеки – "Мои пчелы – мои скакуны".

Если вы думаете, что я просто подарил вам мед как просто для здоровья, долголетия, это как бы не очень оригинально было бы, да? Хотя мед умножает годы жизни. Олег Михайлович, мы с коллегами вам подарили пасеку. И этот мед - с вашей личной именной пасеки. Здесь есть такая вот табличка: деревня Алексеевская, Тверская область, улей № 20. "Мои пчелы - мои скакуны" – так называется эта пасека сообщил Корчевников

Журналист рассказал о возможности в дистанционном формате наблюдать за пчелами.

Вы за своими любимыми пчелами теперь сможете следить. Вот сертификат того, что вы владельцы пчел. Наводите телефон на этот QR-код, заходите. Разберетесь, вы человек современный. Вы сможете через датчики у пчел, которые там установлены, понять все важные показатели жизни пчел и даже послушать их живой звук. Живой звук же для вас важен, вы услышите, как они там, о чем разговаривают. Это ваши личные пчелы добавил он

22 июля Олегу Газманову исполнилось 75 лет. Широкую известность артист получил в конце 1980-х благодаря песням "Люси", "Эскадрон", "Офицеры". В 2001 году ему было присвоено звание народного артиста России.