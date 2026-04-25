Молодые россияне уходят из офисов на фермы SHOT: молодые россияне отказываются от работы в офисе ради фермерства

Москва25 апр Вести.Молодые россияне в возрасте от 20 до 27 лет бросают работу в офисе ради фермерства, пишет Telegram-канал SHOT.

В основном начинающие фермеры занимаются разведением коров, баранов, коз и кур. Опрошенные каналом молодые люди признались, что сельская жизнь пришлась им "больше по душе", чем городская.

34-летний Мурад из Ставропольского края ушел в сельское хозяйство после ФСИН, где проработал почти 12 лет… Ещё один фермер - 22-летний Кирилл из Чувашии - определился со своим будущим еще в школе… Сейчас парень учится на зоотехника в вузе и разводит козлят, кур, кроликов и страусов, а также выращивает ягоды и фрукты рассказал канал истории молодых фермеров

Ранее вице-президент "Опоры России" Артем Артемьев заявил ИС "Вести", что повышение престижа промышленных профессий, в том числе через специальную ипотечную программу, могло бы привлечь молодежь чаще выбирать эту сферу.