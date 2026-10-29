Mash: за вылов осетров в Красноярском крае задержали монаха-старообрядца из США

Монах-старообрядец из США задержан в Красноярском крае за вылов осетров Mash: за вылов осетров в Красноярском крае задержали монаха-старообрядца из США

Москва29 окт Вести.Монах-старообрядец из США попался на вылове краснокнижных осетров в Красноярском крае.

Он и еще пять гражданин РФ проживали в скиту староверов. Они привлекли внимание правоохранителей у реки Сургутихи во время заготовки рыбы на зиму, сообщает Mash.

В публикации уточняется, что монах вышел из скита спустя 13 лет отшельничества. За незаконную добычу рыбы ему теперь грозит до 8 лет тюрьмы.

Шестеро староверов заготавливали запасы на зиму, там их поймали правоохранители, затем отправили в СИЗО. Улов — 11 редких сибирских осетров стоимостью 5 млн рублей сказано в публикации

Американец Стефан Касачев приехал в скит в 2013 году. Российскую визу он давно просрочил, а паспорт гражданина США недействителен уже несколько лет.

После того, как адвокат американца связался с посольством, ему начали оформлять необходимые документы. Защитник настаивает, что из-за удаленности скита, старообрядцам было бы нечего есть зимой – поселение расположено в тысяче километрах от Красноярска, а ближайший к скиту магазин находится в 400 км.