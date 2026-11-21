Москва21 нояВести.Заочный арест в отношении бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова признали законным. Соответствующее решение вынес Мосгорсуд, следует из документов, которые находятся в распоряжении ТАСС.
Известно, что Резников обвиняется в особо тяжких преступлениях в отношении мирных жителей Донбасса.
Оставлено без измененияговорится в судебных документах апелляционной инстанции
По уголовному делу проходит также экс-министр обороны Украины Михаил Федоров. Обоих объявили в международный розыск.