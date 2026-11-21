Москва21 ноя Вести.Московский городской суд оставил в силе заочный приговор в отношении основателя крупнейшего в России автодилера "Рольф" Сергея Петрова, передает РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении агентства документы.

Мосгорсуд оставил приговор без изменения говорится в материалах инстанции

Летом 2026 года Черемушкинский суд столицы признал бизнесмена виновным в выводе за рубеж 4 млрд рублей и заочно приговорил его к 9 годам лишения свободы и штрафу в 800 тысяч рублей. По версии следствия, он осуществлял валютые операции на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

После рассмотрения апелляции приговор вступил в законную силу.