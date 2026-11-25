Москва25 ноя Вести.Аферисты предлагают россиянам купить зимнюю резину с огромной скидкой в 40%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на платформу "Мошеловка" Народного фронта.

Мошенники размещают объявления с предложением приобрести зимнюю резину со скидками 40% говорится в сообщении организации

В объявлении злоумышленники указывают, что для активации скидки нужна полная предоплата, но, когда жертва перечисляет деньги, ее блокируют. В "Мошеловке" посоветовали покупать автотовары только в проверенных торговых точках и не соглашаться на полную предоплату по частным объявлениям. Тем более не стоит вводить данные карты на неизвестных страницах бронировния и в чат-ботах.