Пенсионерка из Уфы заплатила мошенникам 70 тысяч за "трудовую медаль"

Мошенники обманули пенсионерку из Уфы под предлогом вручения "трудовой медали" Пенсионерка из Уфы заплатила мошенникам 70 тысяч за "трудовую медаль"

Москва22 ноя Вести.В Уфе мошенники похитили у пожилой местной жительницы 70 тысяч рублей под предлогом вручения медали за трудовую доблесть. Об этом в MAX сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

81-летняя местная жительница обратилась с заявлением в отдел полиции и рассказала, что стала жертвой аферистов.

С заявительницей связался якобы сотрудник «администрации города», который сообщил, что женщине планируется вручение медали за трудовую доблесть, а также о необходимости декларирования денежных средств говорится в мессенджере

Под давлением злоумышленников пенсионерка передала пакет с деньгами незнакомому мужчине у одного из домов по улице Гафури. Сумма ущерба составила 70 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.