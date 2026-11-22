Москва22 нояВести.В Уфе мошенники похитили у пожилой местной жительницы 70 тысяч рублей под предлогом вручения медали за трудовую доблесть. Об этом в MAX сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.
81-летняя местная жительница обратилась с заявлением в отдел полиции и рассказала, что стала жертвой аферистов.
С заявительницей связался якобы сотрудник «администрации города», который сообщил, что женщине планируется вручение медали за трудовую доблесть, а также о необходимости декларирования денежных средствговорится в мессенджере
Под давлением злоумышленников пенсионерка передала пакет с деньгами незнакомому мужчине у одного из домов по улице Гафури. Сумма ущерба составила 70 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.