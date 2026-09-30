Москва30 сен Вести.Дочь экс-мэра Уфы стала жертвой мошенников, сообщает источник РЕН ТВ.

14-летняя дочь бывшего мэра Уфы Сергея Грекова передала телефонным мошенникам, представившимся сотрудниками Росфинмониторинга, около 25 миллионов рублей деньгами и часами элитных марок рассказал собеседник телеканала

По его информации, мошенники связались с девочкой в Telegram и писали ей с 23 по 27 сентября. Грекова отдала злоумышленникам в общей сложности 5 миллионов рублей, 50 тысяч долларов, около 150 тысяч евро, часы Patek Philippe стоимостью 1,5 миллиона рублей и часы Audemars Piguet также за 1,5 миллиона рублей. Общий ущерб превысил 25 миллионов рублей.

Греков-старший от комментариев отказался.

Сергей Греков занимал пост мэра Уфы с декабря 2020-го по февраль 2022 года. Затем он работал полномочным представителем Республики Башкортостан при президенте РФ.