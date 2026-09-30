Москва30 сен Вести.Мошенники создали сайт несуществующего ведомства – "Департамента цифровой защиты". Об этом Киберполиция России предупредила в MAX.

Согласно публикации, на сайте аферисты предлагают пользователям провести диагностику личного кабинета портала "Госуслуги", чтобы выявить факт компрометации профиля. А для того, чтобы узнать, не было ли утечки данных, нужно указать номер телефона.

После этого на экране смартфона открывается видеоанимация, которая сообщает о похищении конфиденциальных данных и об оформленной доверенности. На сайте же всплывает сообщение о "критической угрозе".

Основная цель подобной атаки — заставить человека нервничать и убедить его связаться по фиктивному номеру "техподдержки", который размещен на сайте. В данном случае на звонок отвечает лжеспециалист отдела защиты информации Минцифры говорится в сообщении

Далее аферисты действуют по сценарию с ненастоящими сотрудниками государственных организаций и правоохранительных органов.