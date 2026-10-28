Москва28 окт Вести.Мошенники могут предлагать россиянам "цифровизацию трудового стажа". Об этом сообщает RT со ссылкой на экспертов Ozon.

В материале сказано, что злоумышленники для своих схем анализируют новости компаний, изменения в законах и другое.

Чаще всего они обращаются от имени знакомой организации, которая не вызывает подозрений рассказали аналитики

По их словам, среди распространенных мошеннических схем – звонки и сообщения мошенников под видом сотрудников маркетплейсов, поликлиник, а также под видом представителей интернет-провайдеров, туроператоров, управляющих или энергетических компаний.

Аферисты могут предлагать жертве якобы срочно принять меры для спасения своих сбережений, записаться на прививку, поменять тариф, получить новые ключи от домофона, оформить перерасчет за электроэнергию или заняться заработком на отзывы о товарах. Злоумышленники отправляют своим собеседникам ссылки на фишинговый сайт, вложенный ZIP-архив или файл в формате APK с вредоносной программой, а также просят установить определенное приложение или назвать код из СМС.

Аналитики также предупредили, что мошенники могут обманывать свою жертву под видом ее начальника. Они могут написать сообщение с просьбой пройти "цифровизацию трудового стажа" с помощью бота.

Еще одна схема, которую применяют мошенники, связана с облачными сервисами. Злоумышленники могут делать вид, что данные повреждены или произошла блокировка аккаунта, для чего якобы нужно сообщить платежные данные или предоставить удаленный доступ к рабочему аккаунту.

Ранее в Т-Банке сообщили, что мошенники начали убеждать россиян в прослушке телефона.