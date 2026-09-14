Москалькова отметила редкое умение Медведева в поздравлении с днем рождения Москалькова отметила редкое умение Медведева называть вещи своими именами

14 сентября Дмитрию Медведеву исполнился 61 год.

Дмитрий Анатольевич - государственный деятель масштабного стратегического мышления, человек с твёрдой позицией, колоссальным опытом и редким умением открыто, прямо и бескомпромиссно называть вещи своими именами Отметила Татьяна Москалькова в своем канале MAX

По ее словам, возглавляя "Единую Россию", Дмитрий Медведев держит на постоянном личном контроле ключевые вопросы в укреплении суверенитета и безопасности страны.