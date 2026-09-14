Бывшая омбудсмен Татьяна Москалькова поздравила с днем рождения заместителя председателя совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, отметив редкое умение открыто, прямо и бескомпромиссно называть вещи своими именами.
14 сентября Дмитрию Медведеву исполнился 61 год.
Дмитрий Анатольевич - государственный деятель масштабного стратегического мышления, человек с твёрдой позицией, колоссальным опытом и редким умением открыто, прямо и бескомпромиссно называть вещи своими именамиОтметила Татьяна Москалькова в своем канале MAX
По ее словам, возглавляя "Единую Россию", Дмитрий Медведев держит на постоянном личном контроле ключевые вопросы в укреплении суверенитета и безопасности страны.
От всего сердца поздравляю Дмитрия Анатольевича с днём рождения! Искренне желаю благополучия, твёрдости духа и скорейшей общей победы во всех начинаниях!дополнила она