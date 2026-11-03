Московский пенсионер весом 140 кг застрял в ванне на 4 дня В Москве спасатели освободили пенсионера весом 140 кг из собственной ванны

Москва3 ноя Вести.71-летний пенсионер из Москвы весом 140 кг не смог выбраться из собственной ванны и просидел там 4 дня до приезда спасателей. Подробности инцидента сообщает SHOT.

По данным канала, жителю квартиры в Олонецком проезде на северо-востоке столицы стало плохо во время приема ванны. Самостоятельно вылезти он не смог. Только через несколько дней ему удалось достучаться до соседей, которые вызвали спасателей.

Прибывшие вечером 3 ноября по вызову специалисты помогли пенсионеру выбраться из ванны, довели его до кровати и вызвали врачей. От госпитализации мужчина отказался.