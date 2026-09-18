В Испании пожарные спасли мужчину из бочки с вином Europa Press: пожарные в Испании спасли мужчину, застрявшего в бочке с вином

Москва18 сен Вести.Пожарные в Испании спасли 73-летнего мужчину, который застрял в бочке с вином и начал задыхаться. Об этом пишет Europa Press.

Инцидент произошел в Карседо-де-Ломес. Мужчина самостоятельно позвонил в службу спасения и сказал, что находится внутри бочки с вином и испытывает проблемы с дыханием из-за скопившихся газов и остатков брожения. Как именно он туда попал не уточняется.

Пока спасатели ехали на место, диспетчеры связались с соседом и попросили помочь пострадавшему. Он удерживал пенсионера, чтобы тот не провалился глубже в находившиеся внутри твердые остатки.

По приезде спасатели попытались вытащить пострадавшего через верхнее отверстие бочки, однако оно оказалось слишком узким. Тогда им пришлось частично облегчить конструкцию и уложить бочку горизонтально, после чего мужчину удалось освободить. Пострадавшего доставили в больницу для обследования, тяжелых травм обнаружено не было.