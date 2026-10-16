В Сочи спасатели помогли медикам перенести из скорой в дом пациента весом 225 кг

Спасатели в Сочи перенесли из кареты скорой в квартиру пациента весом 225 кг В Сочи спасатели помогли медикам перенести из скорой в дом пациента весом 225 кг

Москва16 окт Вести.В Сочи медикам пришлось привлекать спасателей, чтобы перенести пациента весом 225 кг из кареты скорой помощи в квартиру. Об этом МКУ "Служба спасения Сочи" сообщает в соцсети "ВКонтакте".

Сегодня спасатели МКУ "Служба спасения города Сочи" оказали содействие скорой медицинской помощи в транспортировке пострадавшего весом 225 кг, по адресу ул. Центральная говорится в сообщении

Уточняется, что мужчину аккуратно переместили из машины скорой помощи в дом и, судя по фото, подняли на нужный этаж.