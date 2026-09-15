Приморские спасатели эвакуировали травмированного мужчину с острова Рейнеке Спасатели Приморья эвакуировали мужчину с травмой головы с острова Рейнеке

Москва15 сен Вести.Помощь спасателей понадобилась 24-летнему мужчине, получившему травму головы: он нуждался в эвакуации с острова Рейнеке, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю в мессенджере МАХ.

Вечером 14 сентября в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о необходимости в срочной медицинской эвакуации 24-летнего мужчины с травмой головы с острова Рейнеке. Спасатели МЧС России и незамедлительно направились на помощь гражданину написали в пресс-службе

Сотрудники МЧС погрузили пострадавшего на катер и в сопровождении медиков доставили его на остров Русский, где на берегу уже ожидала карета скорой помощи.