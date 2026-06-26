Москва26 июн Вести.Полузащитник сборной Камеруна Муми Нгамале покидает ряды московского "Динамо". Об этом сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.

Муми Нгамале покидает "Динамо"... Муми, спасибо за яркую игру и эмоции, которые не забыть. Желаем удачи! говорится в публикации

Контракт 31-летнего футболиста действует до 30 июня 2026 года. Продлевать его на предложенных "бело-голубыми" условиях Нгамале отказался.

Член сборной Камеруна выступал за "Динамо" с 2022 года. За эти четыре года футболист принял участие в 117 матчах, в которых забил 21 мяч и отдал 17 голевых передач.