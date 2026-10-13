Москва оказалась в топ-5 по экологии в Национальном рейтинге качества жизни

Москва вошла в пятерку лидеров по экологии в рейтинге качества жизни Москва оказалась в топ-5 по экологии в Национальном рейтинге качества жизни

Москва13 окт Вести.Москва стала одним из лидеров по направлению "Экология" в Национальном рейтинге качества жизни по результатам 2025 года. Об этом сообщается в аналитическом докладе, подготовленном и опубликованном Агентством стратегических инициатив (АСИ).

Помимо Москвы, в топ-5 вошли Респуьлика Адыгея, Чеченская Республика, Московская область и Санкт-Петербург.

В Москве, Московской области и Санкт- Петербурге — наиболее высокая доля обрабатываемых отходов, ликвидированы свалки, эффективно работает очистка стоков. В Республике Адыгея и Чеченской Республике — приоритет на сохранении и защите природной среды говорится в тексте доклада

Уточняется, что в среднем индекс направления "Экология" в регионах-лидерах составляет 56,5 балла, что на 15 баллов выше среднероссийского уровня.

Среди федеральных округов лидером по экологии стал Северо-Кавказский федеральный округ, набравший 45,4 балла. На втором месте оказался Центральный федеральный округ с 42,8 балла, а на третьем – Приволжский федеральный округ с 42,7 балла.