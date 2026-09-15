Москва15 сен Вести.Институт территориального планирования "Урбаника" представил рейтинг экономической эффективности российских агломераций. В пятерку лидеров вошли Московская, Сургутская, Санкт-Петербургская, Набережночелнинская и Южно-Сахалинская агломерации, сообщает РБК.

Первое место с 99 баллами из 100 заняла Московская агломерация. Ее валовой городской продукт достиг 62,1 трлн рублей, что превышает суммарный показатель следующих семи ведущих агломераций страны. В топ-10 также включены Пермская, Екатеринбургская, Нижегородская, Мурманская и Казанская агломерации. Всего аналитики оценили 52 крупнейшие агломерации, где проживает 54% населения России и формируется 84% совокупного валового продукта.

Оценка строилась на двух показателях: масштабе (объем валового городского продукта) и экономической интенсивности (инвестиции, отгрузка продукции и занятость в расчете на жителя). По соотношению этих параметров авторы классифицировали территории на четыре группы: "Медведи" (масштабные лидеры), "Лоси" (крупные центры с преобладанием сферы услуг), "Рыси" (компактные центры с высокой отдачей) и "Барсуки" (небольшие агломерации с низкой интенсивностью).