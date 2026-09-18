МИД: РФ ожидает ответа Турции на вопрос о поставках американского оружия Украине

Москва ждет от Анкары ответа по истории с возможной поставкой оружия Киеву МИД: РФ ожидает ответа Турции на вопрос о поставках американского оружия Украине

Москва18 сен Вести.Россия поставила перед Турцией вопрос в связи с данными о поставках оружия Киеву и ждет от Анкары ответа, заявил журналистам замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Ранее в МИД уже говорили, что просят от Анкары ответа из-за данных о планах поставки американского оружия Украине через Турцию.

История хорошо известна, мы поставили все вопросы перед турецкой стороной. Ожидаем ответа и соответствующих разъяснений отметил Грушко

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что новые поставки вооружений на Украину не способны существенно повлиять на ход специальной военной операции.

В августе госдеп США уведомил американский Конгресс о готовящейся сделке по передаче вооружений на Украину. Речь идет о 12 пусковых установках M270 MLRS, более 2,5 тысячи неуправляемых ракет и 47 тысячах снарядов калибра 203 мм.