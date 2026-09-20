Москва20 сенВести.Москвич пришел на избирательный участок для голосования на выборы депутатов Госдумы девятого созыва с котом. Питомец смирно сидел у него на плече.
Как сообщает ТАСС, случай произошел на участке №2242.
Голосовали они вместе, кот сидел у него на плече рассказал агентству руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев Ковалев
В Мосгоризбиркоме уточнили, что приходить на участки с домашними животными не запрещено, главное, чтобы они не мешали окружающим.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва проходят в Москве с 18 сентября и завершатся в 20.00 по московскому времени 20 сентября.
Помимо депутатов Госдумы, москвичи выбирают муниципальных депутатов района Щукино.