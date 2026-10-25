Москва25 октВести.Жителям Москвы не рекомендуется приближаться к кабану в случае встречи с ним. Об этом в преддверии начинающегося у животных брачного периода предупредили столичные власти.
Также не стоит делать резких движений и кричать.
Увидев кабана, ни в коем случае нельзя пытаться подойти ближе, особенно если животное проявляет агрессиюнаписано на сайте мэра и правительства Москвы
Будучи замеченным, отступать нужно спокойно и лицом к дикому животному.
В ноябре у кабанов начинается брачный период. В связи с этим они теряют свойственную им осторожность и чаще выходят на открытое пространство.