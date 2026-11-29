Москвичи не смогут увидеть парад планет Синоптик Позднякова: москвичи не увидят парад планет из-за облаков

Москва29 ноя Вести.Жители Москвы не смогут увидеть в понедельник 30 ноября парад планет – Юпитера, Марса и Венеры - из-за перистых облаков. Об этом заявила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, есть вероятность, что это явление можно будет увидеть на западе Черноземья, где отмечаются более мощные проявления антициклона.

Утром небо будут закрывать тонкие перистые облака, сквозь которые звезды не наблюдаются. Солнце просвечивает, а звезды незаметны сказала Позднякова

Ранее в этом месяце малый парад планет из Меркурия, Венеры, Марса и Юпитера можно было увидеть 14 ноября.