Жители Москвы неоднозначно отреагировали на козу в позе лотоса в Парке Горького

Москвичи связали скульптуру козы в Парке Горького с сатанизмом Жители Москвы неоднозначно отреагировали на козу в позе лотоса в Парке Горького

Москва3 авг Вести.В Парке Горького в центре Москвы появилась скульптура козы голубого цвета с белым цветком во лбу, сидящая в позе лотоса.

Жители решили, что она напоминает демонического козла с пугающей улыбкой и прищуром, и отметили, что сатанизм признан экстремизмом и запрещен в РФ сообщает по этому поводу издание "Подъем"

Между тем козу, как выяснили журналисты, установила компания-производитель детских смесей из сухого козьего молока в рамках рекламной кампании проекта занятий йогой на свежем воздухе.