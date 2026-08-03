Москва3 авгВести.В Парке Горького в центре Москвы появилась скульптура козы голубого цвета с белым цветком во лбу, сидящая в позе лотоса.
Жители решили, что она напоминает демонического козла с пугающей улыбкой и прищуром, и отметили, что сатанизм признан экстремизмом и запрещен в РФсообщает по этому поводу издание "Подъем"
Между тем козу, как выяснили журналисты, установила компания-производитель детских смесей из сухого козьего молока в рамках рекламной кампании проекта занятий йогой на свежем воздухе.