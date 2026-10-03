Москва3 окт Вести.На 15 км дороги Ботаюрт – Львовское в Хасавюртовском районе Дагестана произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в МВД по региону в MAX.

Предварительно, 40-летняя москвичка на машине Nissan X-Trail сбила 63-летнего местного жителя, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.

В результате наезда мужчина от полученных тяжких телесных повреждений скончался на месте происшествия отмечается в сообщении

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, проводится проверка.