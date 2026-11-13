В Москве мать из мести за сына избила подростка на территории школы

Москвичка отомстила за сына, ударив подростка на территории школы В Москве мать из мести за сына избила подростка на территории школы

Москва13 ноя Вести.Москвичка привлечена к административной ответственности за избиение подростка на территории школы, пишет MK.RU.

По сведениям издания, инцидент произошел в октябре у учебного заведения на Мячковском бульваре.

Там подрались два мальчика, после чего мать одного из пострадавших пришла в школу. Женщина нашла обидчика своего сына и ударила его в глаз.

Женщина избила подростка на территории школы: мстила за сына говорится в публикации

Нападение не имело тяжелых последствий для здоровья, но мать этого подростка подала заявление в полицию.

Люблинский суд столицы признал женщину виновной в побоях и оштрафовал на 5 тысяч рублей.