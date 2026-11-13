Москва13 нояВести.Москвичка привлечена к административной ответственности за избиение подростка на территории школы, пишет MK.RU.
По сведениям издания, инцидент произошел в октябре у учебного заведения на Мячковском бульваре.
Там подрались два мальчика, после чего мать одного из пострадавших пришла в школу. Женщина нашла обидчика своего сына и ударила его в глаз.
Женщина избила подростка на территории школы: мстила за сынаговорится в публикации
Нападение не имело тяжелых последствий для здоровья, но мать этого подростка подала заявление в полицию.
Люблинский суд столицы признал женщину виновной в побоях и оштрафовал на 5 тысяч рублей.