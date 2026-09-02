В московской школе продолжились уроки после нападения на педагога

В московской школе после нападения на учителя штатно продолжаются занятия В московской школе продолжились уроки после нападения на педагога

Москва2 сен Вести.Московская школа №1392, в которой 2 сентября ученик напал на педагога и девятиклассника, продолжает работу в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы, ситуация находится на контроле.

У пострадавших педагога и девятиклассника диагностированы незначительные травмы, не угрожающие жизни и здоровью. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь отмечается в сообщении

Уточняется, что участником инцидента стал восьмиклассник, который обучается по индивидуальной программе с учетом особенностей здоровья. За время учебы он не был участником никаких инцидентов.

Классный руководитель подростка обладает квалификацией социального педагога.