Житель Москвы получил около 120 тысяч нежелательных звонков за девять месяцев

Москвичу с января по сентябрь поступило почти 120 тысяч нежелательных звонков Житель Москвы получил около 120 тысяч нежелательных звонков за девять месяцев

Москва29 окт Вести.Житель Москвы за девять месяцев 2026 года получил порядка 120 тысяч нежелательных звонков. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на "МТС Защитник".

Эксперты проанализировали, кому чаще всего поступали нежелательные звонки в регионах России в период с января по сентябрь 2026 года. Абсолютным рекордсменом стал житель Москвы - ему поступило почти 120 тысяч нежелательных вызовов говорится в публикации

Отмечается, что чаще всего такие вызовы шли жителям крупных городов: больше всего – москвичам, затем идут Краснодар, Санкт-Петербург, Новосибирск и Уфа. Мошенники в основном представлялись сотрудниками социальных служб и государственных органов, курьерами почты и маркетплейсов.

Особую опасность представляют многоступенчатые схемы, когда звонят несколько раз подряд, чтобы войти в доверие. Больше всего таких случаев зафиксировали в Краснодаре, Санкт-Петербурге и Москве.

Эксперты советуют внимательно относиться к любым звонкам: мошенники обычно торопят и создают ощущение срочности, поэтому лучше взять паузу и не решать ничего на ходу. Коды из sms, данные карт и пароли по телефону сообщать нельзя.