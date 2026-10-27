Может ли появиться в России сафари на медведей Эксперты оценили возможность появления в России сафари на медведей

Москва27 окт Вести.Запрос на такой турпродукт, как сафари на медведей, может появиться в России на фоне высокой активности этих хищников в разных регионах страны, передает ТАСС.

Однако, отмечают опрошенные агентством эксперты, это осложнено существующим подходом к правовому регулированию туризма и охоты как вида активного отдыха.

Как отметила доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой бизнеса в сфере услуг Новосибирского госуниверситета экономики и управления (НГУЭУ) Лариса Нюренбергер, интерес к таким турам может возникнуть со стороны представителей туристического бизнеса в отдельных регионах РФ.

По ее словам, существуют и объекты инфраструктуры, которые теоретически могут быть использованы как средства размещения охотников. Например, загородные базы, глэмпинги и другие объекты.

Появление в России сафари на медведей осложнено существующим подходом к правовому регулированию туризма и охоты как вида активного отдыха <...>. Однако запрос на подобный турпродукт может появиться говорится в сообщении

При этом туризм не должен стать способом решения проблемы увеличившегося количества медведей и их опасности для жизни людей, подчеркнула Нюренбергер.

Эксперт считает, что к разрешению возникшей ситуации необходимо привлечь экологов, зоологов, специалистов Минприроды и профильных ведомств, выдающих лицензии на отстрел медведей.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры бизнеса в сфере услуг НГУЭУ Никита Петренко, со своей стороны, обратил внимание на то, что каждый регион России имеет определенную квоту на добычу медведей, которая распределяется между лицензированными охотниками.

Это, по его мнению, существенно осложнит организацию охотничьих туров.

Кроме того, их потенциальным участникам надо будет пройти ряд процедур для получения лицензии на приобретение и обращение с оружием, а их сопровождением на охоте должны заниматься профессионалы, что еще больше затруднит организацию, считает Петренко.