Москва15 окт Вести.Активность диких медведей вблизи поселений и туробъектов летом и осенью стала сдерживающим фактором для развития внутреннего туризма в Сибири. К такому выводу пришли аналитики Банка России, следует из доклада "Региональная экономика".

В Сибирском главном управлении регулятора пояснили, что из-за угрозы нападения хищников многие базы отдыха, природные парки и лесопарковые зоны временно потеряли доступность для отдыхающих.

Фактически недоступными для отдыха оказались турбазы, национальные парки и лесопарковые зоны Сибири, на отдельных направлениях участились отказы от поездок сказано в материале

В ЦБ отнесли подобные происшествия к категории природных форс-мажоров.

Опрошенные Банком России туроператоры отметили устойчивый рост спроса на зарубежные направления. Так, показатели продаж в августе и сентябре увеличились на 5–10% в годовом выражении.

В общей сложности динамика потребительского спроса в Сибирском федеральном округе показала небольшое замедление по сравнению с началом лета.

В конце лета и начале осени в России прошла волна выходов медведей к людям. Речь идет о населенных пунктах в более 40 регионах, наиболее сложная обстановка - в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. В некоторых случаях появление зверей привело к смертям людей. Эксперты связали выходы медведей с бесконтрольной добычей икры человеком, которая привела к ее дефициту, с дефицитом кедровой шишки из-за влияния человека и другими факторами.

В Южно-Уральском межрегиональном управлении Росприроднадзора сообщали, что предстоящей зимой медведи-шатуны могут появиться в Республике Алтай, Алтайском и Красноярском краях, а также Иркутской области.

14 октября СМИ писали, что медведи начали заходить в поселки Ленинградской области.