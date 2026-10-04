Мурманск готовится отметить 110-летие со дня своего основания Мурманск масштабно отметит День города

Москва4 окт Вести.4 октября Мурманск отмечает 110-летие с момента основания, жителей ждет насыщенная программа - от спортивных мероприятий до концерта с участием Полины Гагариной и группы "Ленинград". Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

День города 4 октября начнется со спорта. Первым и главным из спортивных событий станет легкоатлетический забег "Кола-Мурманск". На Семеновском озере состоится заплыв "моржей" и соревнования по дуатлону — двоеборью, включающему забег и гонку на сапах говорится в сообщении на официальном сайте администрации города

Кроме того, на стадионе "Лапландия" детей ждут веселые турниры по юкигассену (игра в снежки), а ветеранов спорта - увлекательные петанк-матчи. Также на различных площадках города пройдут соревнования по шахматам и бильярду.

В Центре управления регионом пройдет Международная конференция "Города-побратимы: история, вызовы, возможности" с участием делегаций из разных стран и городов. В рамках мероприятия состоится подписание 11-го по счету соглашения о межмуниципальном сотрудничестве: новым побратимом Мурманска станет город-герой Новороссийск.

Кульминацией дневной программы - парад городской спецтехники. Колонна проследует по проспекту Ленина.

Празднование 110-летия Мурманска завершится большим концертом на Центральном стадионе профсоюзов. Режиссером-постановщиком грандиозного шоу выступит известный спортсмен Илья Авербух. Хедлайнерами вечера станут певица Полина Гагарина группа "Ленинград".