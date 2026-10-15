Москва15 окт Вести.Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле" в Тульской области празднует 30-летие. Постановление правительства о его создании было подписано 14 октября 1996 года, отмечается на сайте учреждения.

Главный экспонат музея-заповедника и уникальный музей под открытым небом – поле Куликовской битвы, единственный "живой" свидетель Мамаева побоища. Для знакомства с ним разработаны конные, пешеходные и веломаршруты, прогулки на электромобиле, экологические тропы по восстановленной лесостепи времен Куликовской битвы.

В состав музея также входит старейший мемориал Куликова поля – Мемориал на Красном холме. Его составляют памятник-колонна Дмитрию Донскому (архитектор А.П. Брюллов, 1880) и храм-памятник Сергия Радонежского (архитектор А.В. Щусев, 1913-1917).

Близ слияния Дона и Непрядвы, рядом с легендарными братскими могилами русских воинов, у храма Рождества Богородицы создан Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино.

На поле сражения 1380 года ведутся единственные в своем роде в России археологические работы, которые позволили обнаружить артефакты, которые представлены в музее.

Экспозиции, выставки, мастер-классы и культурно-событийные мероприятия музея-заповедника посещают около 350 тысяч человек в год.