Москва26 сен Вести.Жители и гости Тульской области собрались на Красном холме и в Музее Куликовской битвы, чтобы почтить память воинов, отстоявших право русского народа на самостоятельный путь. Об этом рассказал губернатор региона Дмитрий Миляев.

Чиновник подчеркнул, что Куликово поле — это не просто точка на карте, именно здесь разобщенные прежде русские княжества объединились перед угрозой. Под предводительством князя Московского и великого князя Владимирского Дмитрия Донского русское войско разгромило врага.

Впереди 650-летие битвы в 2030 году. Готовимся уже сегодня: поддерживаем исследования и просветительские проекты, создаем условия, чтобы это место притягивало семьи, школьников и молодежь — не только узнать историю, но и почувствовать ее значение написал Миляев в своем канале в мессенджере МАХ

У памятника-колонны Дмитрию Донскому состоялись торжественное шествие, лития по воинам, павшим за Отечество во все времена, церемония возложения гирлянды, цветов и щитов-венков; после чего прошла минута молчания и прозвучал гимн России. Завершилось торжественное мероприятие прохождением военнослужащих 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

В Музейном комплексе состоялся "Дружинный поклон" с участием порядка 300 представителей 45 исторических клубов, театрализованное действо "Единством и верой!", шахматный этюд "Живые шахматы", также были подведены итоги областного турнира "Куликовская битва на шахматной доске" на приз губернатора.

650-летие Куликовской битвы будет отмечаться в России в 2030 году. К этому времени запланированы масштабные мероприятия.

Великое сражение произошло в 1380 году. Именно эта дата считается днем рождения единого Русского этноса и появления государства Россия.