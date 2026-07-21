Москва21 июлВести.В Туле проходит первый отборочный этап шахматного фестиваля "Куликовская битва на шахматной доске" на призы губернатора Тульской области. Он стартовал 20 июля, в Международный день шахмат, сообщает ГТРК "Тула".
Шахматный фестиваль объединяет спорт и историю, делая каждую партию символическим сражениемотмечается в публикации
Турнир посвящен приближающемуся 650-летию Куликовской битвы. Соревнования пройдут в несколько этапов, по итогам которых сильнейшие шахматисты пройдут в финал.
Решающие партии состоятся 18 сентября, а церемония награждения победителей – 19 сентября на Куликовом поле.
Организаторами выступают Тульская шахматная гостиная, региональное отделение Российского военно-исторического общества и музей-заповедник "Куликово поле".
К участию допускаются все желающие.
650-летие Куликовской битвы будет отмечаться в России в 2030 году. Запланированы масштабные мероприятия.
Великое сражение произошло 8 сентября (21 сентября по новому стилю) 1380 года. Именно эта дата считается днем рождения единого русского этноса и появления государства Россия.