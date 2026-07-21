В Туле стартовал фестиваль "Куликовская битва на шахматной доске"

Фестиваль "Куликовская битва на шахматной доске" объединит спорт и историю В Туле стартовал фестиваль "Куликовская битва на шахматной доске"

Москва21 июл Вести.В Туле проходит первый отборочный этап шахматного фестиваля "Куликовская битва на шахматной доске" на призы губернатора Тульской области. Он стартовал 20 июля, в Международный день шахмат, сообщает ГТРК "Тула".

Шахматный фестиваль объединяет спорт и историю, делая каждую партию символическим сражением отмечается в публикации

Турнир посвящен приближающемуся 650-летию Куликовской битвы. Соревнования пройдут в несколько этапов, по итогам которых сильнейшие шахматисты пройдут в финал.

Решающие партии состоятся 18 сентября, а церемония награждения победителей – 19 сентября на Куликовом поле.

Организаторами выступают Тульская шахматная гостиная, региональное отделение Российского военно-исторического общества и музей-заповедник "Куликово поле".

К участию допускаются все желающие.

650-летие Куликовской битвы будет отмечаться в России в 2030 году. Запланированы масштабные мероприятия.

Великое сражение произошло 8 сентября (21 сентября по новому стилю) 1380 года. Именно эта дата считается днем рождения единого русского этноса и появления государства Россия.