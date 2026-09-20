Москва20 сенВести.Сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда эвакуировали 24-летнего молодого человека, упавшего со скалы Первый Столб в национальном парке "Красноярские Столбы", сообщила пресс-служба КГКУ "Спасатель" в мессенджере МАХ.
Инцидент произошел вечером в субботу, 19 сентября.
На носилках спасатели эвакуировали мужчину, а затем доставили до улицы Свердловской и передали родственникамнаписали в пресс-службе
Там также предупредили посетителей, что в дождливую погоду в горах очень скользко, и призвали быть осторожными.