Спасатели эвакуировали мужчину, упавшего со скалы Первый Столб в Красноярске

Мужчина получил травмы, упав со скалы Первый Столб в Красноярске Спасатели эвакуировали мужчину, упавшего со скалы Первый Столб в Красноярске

Москва20 сен Вести.Сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда эвакуировали 24-летнего молодого человека, упавшего со скалы Первый Столб в национальном парке "Красноярские Столбы", сообщила пресс-служба КГКУ "Спасатель" в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел вечером в субботу, 19 сентября.

На носилках спасатели эвакуировали мужчину, а затем доставили до улицы Свердловской и передали родственникам написали в пресс-службе

Там также предупредили посетителей, что в дождливую погоду в горах очень скользко, и призвали быть осторожными.