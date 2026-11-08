Полицейские задержали в Хмельницком бегающего по городу с гранатой мужчину

Мужчина с гранатой бегал по улицам Хмельницкого на Украине Полицейские задержали в Хмельницком бегающего по городу с гранатой мужчину

Москва8 ноя Вести.Украинские полицейские задержали в городе Хмельницком мужчину, который бегал по улицам с гранатой в руке, сообщили украинские журналисты.

Операцию по его поимке вели сразу несколько нарядов полиции.

У мужчины, бегавшего с гранатой по Хмельницкому, граната взорвалась в руке, после чего его и задержали. Мужчина получил телесные повреждения, ему оказали помощь сообщили украинские СМИ

В октябре неизвестный, вооруженный автоматом и гранатами, напал на прохожих в украинском городе Кропивницкий.