Москва1 июл Вести."Манифест женщин", представленный политической партией "Новые люди", активно подписывают мужчины из приграничья. Об этом ИС "Вести" заявила депутат Госдумы Ксения Горячева.

По ее словам, проблема дискриминации российских женщин касается всех, и нормальные мужчины хотят, чтобы их мамы, дочери, сестры и жены жили в обществе, где их уважают и ценят.

Очень много … поддержки с приграничных наших территорий, где мужчины-бойцы говорят о том, что нам это надо. С гордостью присылают подписи под манифестом … Сегодня женщины скорее задаются вопросом, зачем мне выходить замуж, вписывать строчку по отца в графу, если дальше никто мои права не защитит … Здесь нет никакой речи о войне мужчин и женщин, о какой-то борьбе … Есть наша большая аудитория, которая сегодня говорит: "мы хотим не равенства, мы хотим справедливости в этом вопросе" … Женщина, которая чувствует себя в безопасности и для которой государство организовывает условия, где ей хорошо будет [быть] замечательной мамой … и работницей сказала депутат

Ранее Ксения Горячева заявила, что "Манифест женщин России" от партии "Новые люди" подписали 460 тысяч человек.