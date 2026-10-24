Москва24 окт Вести.Театр музыкальной комедии в Санкт-Петербурге готовит премьеру рок-мюзикла "Два капитана", в основу которого положены песни Вадима Самойлова и группы "Агата Кристи". Об этом сообщили создатели спектакля, передает ТАСС.

Режиссер Анастасия Удалова охарактеризовала постановку как рок-драму. По ее словам, во время работы было отобрано 42 композиции, которые позволили максимально глубоко раскрыть характеры персонажей.

На "Двух капитанах" мы остановили свой выбор давно. Потому что это долг, это совесть, потому что это любовь к своему Отечеству. И все это есть в песнях Вадима Самойлова. Я была совершенно потрясена его песнями после того, как все перешло в новое качество отметила Удалова

Вадим Самойлов, чья музыка легла в основу мюзикла, примет участие в проекте в качестве консультанта и наставника, а также выступит в премьерном спектакле.

Отмечается, что проект направлен на объединение разных аудиторий. Организаторы мюзикла выразили надежду, что поклонники рок-музыки придут в театр.