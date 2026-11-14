МВД: от гражданства Украины можно отказаться через "Госуслуги" В МВД уточнили процедуру отказа от гражданства Украины

Москва14 ноя Вести.В МВД рассказали, что граждане РФ, состоявшие в гражданстве Украины, могут отказаться от него двумя способами: подать заявление в территориальные органы министерства или через портал "Госуслуги". Об этом сообщает ТАСС.

Заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины подается непосредственно в территориальный орган МВД России по месту обращения заявителя либо в электронной форме с использованием портала "Госуслуги" говорится в материалах ведомства, с которыми ознакомилось агентство

Заявление в отношении детей, не достигших 14-летнего возраста, может подать один из родителей.

В МВД пояснили, что отказ от гражданства Украины считается действительным со дня подачи заявления о нежелании в нем состоять.