Москва14 нояВести.В МВД рассказали, что граждане РФ, состоявшие в гражданстве Украины, могут отказаться от него двумя способами: подать заявление в территориальные органы министерства или через портал "Госуслуги". Об этом сообщает ТАСС.
Заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины подается непосредственно в территориальный орган МВД России по месту обращения заявителя либо в электронной форме с использованием портала "Госуслуги"говорится в материалах ведомства, с которыми ознакомилось агентство
Заявление в отношении детей, не достигших 14-летнего возраста, может подать один из родителей.
В МВД пояснили, что отказ от гражданства Украины считается действительным со дня подачи заявления о нежелании в нем состоять.